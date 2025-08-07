В Реутове обновляют 5 детских площадок в парках и жилых кварталах

В городском округе Реутов продолжается плановая работа по созданию комфортной городской среды. В 2025 году на территории округа будет обновлено сразу пять детских игровых площадок — как в общественных зонах, так и во дворах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По обращениям жителей активно проведена реконструкция площадки в парке «Фабричный пруд». Здесь установка современного игрового оборудования уже завершена. Площадка значительно увеличилась — с 300 до 450 кв. м. В обновленной зоне отдыха появились 8 игровых элементов, в том числе качели, популярное у детей «гнездо», а также скамейки, урны и навигационные стенды. Все выполнено с учетом современных требований к безопасности и комфорту.

Еще одна площадка аналогичной площади появится по адресу: улица Дзержинского, дом 3, корпус 2. Такие площадки появляются в городах Подмосковья в рамках программы по благоустройству дворов и общественных пространств губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Кроме того, завершается обновление трех дворовых площадок площадью по 200 кв. м: по адресам Юбилейный проспект, 56, Носовихинское шоссе, 6 и улица Гагарина, 3. Запросы о необходимости ремонта и установки новых объектов благоустройства поступают регулярно — в том числе на выездных встречах с жителями.

Городская администрация придерживается принципа открытого взаимодействия: именно благодаря активности неравнодушных граждан Реутов становится удобнее и современнее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.