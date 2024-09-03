В Реутове новый учебный год начался с «разговоров о важном»

Первые уроки проекта «Разговоры о важном» прошли во всех школах Реутова. На них обсуждалась важная тема — образ будущего России, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В школе № 6 ученики начальных классов вспомнили об известных открытиях и людях, которые их совершили. А после просмотра отрывка из мини-сериала «Гостья из будущего» поделились с учителем, какой бы вопрос задали Алисе и фантазировали, что она им ответила бы. В конце классного часа дети посмотрели видео о будущем России.

Обучающиеся 5-7 классов тоже вспомнили известных соотечественников и их достижения, посмотрели ролик о России будущего, а затем выполнили интерактивные задания. В конце занятия классные руководители рассказали детям о Национальной технологической олимпиаде для школьников, а потом побеседовали с ними об образе школы через 50 лет.

Старшеклассники размышляли о факторах, от которых зависит будущее нашей страны. В конце занятия школьники смотрели отрывок из фильма «Сто лет тому вперед».

В этом году в школы Реутова пошли 11 850 ребят. Они — наше будущее, и от них зависит, какой будет наша страна через 10, 20, 50 лет. Именно поэтому сегодня большое внимание уделяется патриотическому воспитанию и исторической памяти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в школы Подмосковья пойдет учиться на 41 тыс. школьников больше, чем в 2023 году. В то же время немного снизилось число первоклассников.

«У нас в этом году опять больше учеников. Контингент увеличивается — это хорошо, это приятно. 1,084 млн ребятишек — это на 41 тыс. больше, чем в прошлом году», — сказал Воробьев.