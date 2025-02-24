В Реутове наградили победителей конкурса за лучшее новогоднее оформление

В Реутове состоялся первый в этом году форум «Управдом», который традиционно объединяет председателей советов многоквартирных домов. Открытие мероприятия прошло в праздничной атмосфере — участники форума подвели итоги конкурса главы округа Филиппа Науменко «Лучшая новогодняя елка» и «Лучший новогодний подъезд». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По словам заместителя главы по вопросам ЖКХ Владимира Климова, выбрать победителей было непросто. Жители города с большим энтузиазмом украсили свои дворы и подъезды, проявив креативность и внимание к деталям. В итоге жюри решило выделить несколько номинаций, чтобы отметить оригинальные и по-своему уникальные работы.

Почетными дипломами главы округа были награждены жители семи домов. Самой яркой елкой признано новогоднее дерево у дома № 37 на Носовихинском шоссе. Самая стройная елка украсила двор дома № 43 на той же улице. Звание самой винтажной получила елка, установленная у дома № 57 на проспекте Мира. Самое сверкающее новогоднее дерево появилось у дома № 30 на улице Октября. Самой изящной была признана елка у дома № 9 на улице Академика Челомея. Самая нарядная елка украшала двор дома № 78 на Юбилейном проспекте, а самой пушистой стала елка у дома № 22, корпус 1 на проспекте Мира.

В номинации «Лучший новогодний подъезд» конкурс проводился в двух категориях в зависимости от этажности домов. Среди домов до девяти этажей первое место занял подъезд дома № 12 на Юбилейном проспекте. Второе место досталось жителям дома № 21 на улице Ашхабадской, а третье место — дому № 10 на улице Некрасова. В категории домов до девятнадцати этажей победителем стал подъезд дома № 31 на Юбилейном проспекте. Второе место завоевали жители дома № 20 на улице Октября, а третье место занял дом № 40 на Юбилейном проспекте.

Председателям советов домов, чьи дворы и подъезды были признаны лучшими, вручили Благодарственные письма главы округа.

После церемонии награждения форум продолжил работу в привычном формате. Участники обсудили вопросы, касающиеся передачи показаний индивидуальных приборов учета между ресурсоснабжающими организациями, координации взаимодействия жителей с участковыми уполномоченными полиции и улучшения работы портала «Наш дом». Была отмечена необходимость усовершенствования системы подачи электронных заявок, поскольку сейчас во многих случаях жителям приходится заполнять бланки вручную и отправлять их в виде сканов или фотографий.

Таким образом, на первом в 2025 году форуме «Управдом» подвели итоги праздничных конкурсов и продолжили решать актуальные вопросы, важные для всех жителей Реутова.

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