В Реутове наградили победителей конкурса «Верное слово»

В Реутове прошло награждение победителей конкурса «Верное слово», главной темой которого в этом году стало — семья.

Журналист Ирина Мельникова прилетела из Орлова. Успела побывать в Казанском храме. Оценила его красоту и убранство. В родном городе девушка создает программы о святынях Орловщины. Раз в месяц знакомит слушателей с новым храмом.

Один из девяти выпусков программы Ирина отправила на конкурс «Верное слово». Он стал лучшим в номинации «Духовные святыни».

«Оказалось, что даже если люди регулярно ходят в храм, они не знают его историю. Не знают, какие иконы что значат. Какие частицы мощей там есть — если они находятся в алтаре и их редко выносят. Такая информативность и такой отклик показали нам, что нужно продолжать», — рассказала победительница конкурса «Верное слово» Ирина Мельникова.

В составе жюри конкурса — журналисты и писатели, а также представители духовенства.

«Это не просто хорошие традиции. Это совершенно обязательная наша реальность. Всё взвешанное, выстраданное. Это не просто из головы взятое. Это жизнью продиктовано», — подытожил епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.