В Реутове наградили победителей конкурса исследователей окружающей среды

сегодня в 11:25

В областном центре развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи в Реутове прошла торжественная церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды имени Б. В. Всесвятского. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Цель конкурса — развитие у школьников интереса к научным исследованиям, инженерным разработкам и проектной деятельности, формирование экологически ответственного мировоззрения и профессиональное самоопределение.

В финал вышли 99 участников из 27 городских округов Подмосковья, которые заняли призовые места. Всего на региональный этап поступило 159 заявок. Большинство участников представляли городские округа Балашиха, Долгопрудный, Истра, Раменский, Шатура, Одинцовский, Орехово-Зуевский и Пушкинский.

В этом году конкурсанты представили работы в номинациях «Юные исследователи», «Ботаника и экология растений», «Зеленая энергетика», «Обращение с отходами», «Астрономия и изучение космического пространства» и многих других.

После вручения дипломов и подарков победители обсудили свои работы вместе с экспертами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.