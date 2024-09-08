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В Реутове начался третий день выборов в муниципальные Советы депутатов

С 6 по 8 сентября жители выбирают депутатов в муниципальные Советы в 25 городских округах Московской области. Еще в трех городских округах — Пушкинском, Наро-Фоминском и Подольске, проходят дополнительные выборы, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

На всех избирательных присутствуют наблюдатели. От партии «Единая Россия» и кандидатов, было направлено 1799 человек, которые предварительно прошли специальное обучение.

«Депутаты проводят мониторинги избирательных участков. Везде спокойная атмосфера. Члены комиссий ответственно подходят к исполнению своих обязанностей. За ходом голосования следят наблюдатели», — рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Геннадий Коконин.

В Реутове работают избирательные участки с 8:00 до 20:00 часов Всего расположено 46 избирательных участков.

Узнать номер и адрес можно на портале cikrf.ru. Также можно проголосовать онлайн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.