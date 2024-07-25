В Реутове на улице Ленина заканчивается строительство детской игровой площадки. На объекте уже подготовлено асфальтобетонное основание с резиновой крошкой, на котором установлены малые архитектурные формы, сообщила пресс-служба админстрации городского округа.

До конца июля рабочие завершат монтаж освещения и благоустройство прилегающей территории. Параллельно в городе проводится замена еще четырех детских площадок по следующим адресам:

• ул. Строителей, д. 5, 7;

• ул. Академика Челомея, д. 7, 9;

• Юбилейный проспект, д. 3, 5;

• ул. Молодежная, д. 4.

Все объекты будут введены в эксплуатацию до конца августа. Программа по модернизации и замене оборудования на детских игровых площадках проводится в городе ежегодно. Каждая площадка будет оборудована камерами «Безопасного региона».

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.