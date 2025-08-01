В Реутове на проспекте Мира появятся новые опоры освещения

В городском округе Реутов продолжается реализация областного проекта «Светлый город», направленного на повышение качества и безопасности городской среды. В рамках проекта на проспекте Мира будет установлено 23 новые опоры уличного освещения. Работы проводятся в соответствии с утвержденным графиком и находятся на завершающем этапе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По состоянию на 1 августа специалисты уже завершили установку 20 опор освещения. До конца текущего месяца планируется полностью завершить монтаж оставшихся конструкций. Установка новых источников света значительно улучшит освещенность одной из ключевых транспортных и пешеходных магистралей Реутова, повысит комфорт и безопасность для горожан в темное время суток.

Проект реализуется при поддержке правительства Московской области совместно с администрацией городского округа Реутов. Все опоры освещения оснащаются энергоэффективными светильниками с длительным сроком службы. Такие меры позволяют не только улучшить внешний вид городской инфраструктуры, но и обеспечить надежное и экономичное освещение улиц.

Реализация программы «Светлый город» в Реутове продолжается планомерно, охватывая как центральные улицы, так и дворовые территории.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.