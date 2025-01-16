В Реутове многодетная семья получила сертификат на покупку жилья

У Игоря и Ангелины десять детей: 7 дочерей и 3 сына. Отец семейства поделился общими планами и мечтами.

«Эмоции положительные, волнительные и даже новые для всех нас. Потратить деньги планируем на частный дом с земельным участком. О большой семье мы мечтали всегда. Самое главное, чтобы дети людьми выросли хорошими», — сказал Игорь Владимирович.

Участники подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» по госпрограмме Московской области «Жилище» — многодетные семьи Подмосковья, в которых 7 и более детей или одновременно родилось 3 и более детей, могут по свидетельству получить 100 процентную субсидию на покупку более комфортного и удобного для всех членов семьи жилья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.