В Реутове многодетная семья получила сертификат на покупку жилья
Фото - © Министерство жилищной политики Московской области
Многодетная семья из городского округа Реутов сможет приобрести квартиру или дом благодаря государственной программе «Жилище». Гаглоевы стали участниками подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей», сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
У Игоря и Ангелины десять детей: 7 дочерей и 3 сына. Отец семейства поделился общими планами и мечтами.
«Эмоции положительные, волнительные и даже новые для всех нас. Потратить деньги планируем на частный дом с земельным участком. О большой семье мы мечтали всегда. Самое главное, чтобы дети людьми выросли хорошими», — сказал Игорь Владимирович.
Участники подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» по госпрограмме Московской области «Жилище» — многодетные семьи Подмосковья, в которых 7 и более детей или одновременно родилось 3 и более детей, могут по свидетельству получить 100 процентную субсидию на покупку более комфортного и удобного для всех членов семьи жилья.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.
«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.