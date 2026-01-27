В Реутове коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада 27 января

Фото - © Администрация Реутов г. о.

сегодня в 17:26

В ночь на 27 января в Реутове коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности для ликвидации последствий сильного снегопада, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ночь с понедельника на вторник, 27 января, на территорию Московской области обрушился обильный снегопад. По распоряжению временно исполняющего полномочия главы Реутова Алексея Ковязина коммунальные службы города перевели в режим повышенной готовности.

Для расчистки снега задействовали не только штатную технику, но и дополнительные ресурсы. Основные усилия направлены на уборку главных магистралей, маршрутов общественного транспорта, тротуаров, подъездов к контейнерным площадкам и социальным объектам.

В уборке снега участвуют 85 единиц техники и 407 сотрудников коммунальных служб, а также резервные силы. Администрация города оперативно реагирует на обращения жителей и контролирует ситуацию.

По данным МЧС, снегопад продолжится до 28 января. Водителям и пешеходам рекомендуют соблюдать осторожность, по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.