В Реутове юным жителям в торжественной обстановке вручили паспорта

В Реутове состоялась торжественная церемония, ставшая важным и запоминающимся событием для шести юных жителей. Им был вручен главный документ — паспорт гражданина Российской Федерации, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие, прошедшее в праздничной и в то же время официальной атмосфере, было призвано подчеркнуть значимость этого момента в жизни каждого молодого человека. Право вручить первые паспорта было предоставлено заместителю главы наукограда Екатерине Отческой. В своей приветственной речи она поздравила ребят с этим знаменательным днем, отметив, что получение паспорта — это не только обретение новых прав, но и принятие на себя серьезных обязанностей. Она подчеркнула, что отныне они становятся полноправными гражданами великой страны, и выразила надежду, что они будут с гордостью нести это высокое звание, своим трудом и успехами в учебе способствуя процветанию родного города и всей России.

К поздравлениям присоединился руководитель реутовского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Манаенко, который также принял участие в церемонии. Он обратился к молодым людям с напутственными словами, пожелав им быть достойными гражданами, патриотами своей Родины, хранить и преумножать лучшие традиции, заложенные старшими поколениями. Каждому из шести участников церемонии вместе с паспортом был вручен символический и ценный подарок — фундаментальный труд Николая Карамзина «История государства Российского».

Проведение подобных торжественных церемоний является в Реутове доброй многолетней традицией. Такой формат позволяет сделать процесс получения первого паспорта по-настоящему особенным, воспитывая у молодежи чувство ответственности, патриотизма и уважения к государственным символам.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.