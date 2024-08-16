В Реутове проверяют соблюдение запрета продажи энергетиков

Перед новым учебным годом в Реутове провели рейд по соблюдению правил продажи энергетиков, сообщили в муниципалитете.

«Зона отчуждения» возле образовательных учреждений, где запрещено продавать табачные изделия, алкогольные напитки и безалкогольные энергетики, должна быть не менее ста метров.

«В нашем городе к проверке отнеслись со всей серьезностью. Точки продаж будет инспектировать специально созданная комиссия», — рассказала заместитель главы городского округа Лилия Богданова.

Мероприятия проводятся в рамках комплексной подготовки к новому учебному году.

В учреждениях образования Реутова также проверяют системы безопасности, готовность коммуникаций к ОЗП, а также завершают плановые и капитальные ремонтные работы.

Межведомственная комиссия проверила подходы к школам и детским садам на безопасность. Все выявленные недоработки были исправлены в оперативном режиме, сказано в сообщении.

Ранее губернатор Московской область Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.

