В Реутове готовят инженерную элиту для сферы ракетостроения

В преддверии Дня ракетных войск и артиллерии глава Реутова Филипп Науменко вместе с директором АО «ВПК „НПО машиностроения“ Александром Георгиевичем Леоновым провел встречу со студентами аэрокосмического факультета МГТУ им. Баумана, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Считаю такие встречи крайне полезными как для руководства предприятия и города, так и для молодежи, — сказал глава Реутова Филипп Науменко.

Подразделение университета было создано в 1985 году. Сейчас оно считается главной площадкой для подготовки высококвалифицированных кадров для градообразующего предприятия Реутова АО «ВПК „НПО машиностроения“.

В рамках учебы студенты проходят непрерывную производственную практику в корпорации, слушают лекции ведущих специалистов и по завершению обучения имеют возможность получить здесь работу.

Примечательно, что студенты и сами участвуют в ранней профессиональной ориентации реутовских школьников. В созданном на базе факультета Научно-техническом Центре им. Челомея они проводят занятия занятия для подростков.

Напомним, что в Реутове существует единая система выявления и подготовки перспективных молодых людей. В нее входят — муниципальная программа «Одаренные дети», профильные физико-математические классы, «Изобретариумы», колледж «Энергия» и образовательный кластер «Машиностроение».

Система была сформирована в наукограде при поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и председателя Московской областной Думы Игоря Юрьевича Брынцалова. Все ее части нацелены на то, чтобы аэрокосмическая сфера постоянно пополнялась талантливыми и высококвалифицированными кадрами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.