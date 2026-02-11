В Реутове для жителей прошла лекция о противодействии мошенникам

Во вторник, 10 февраля, в здании Реутовской городской организации Всероссийского общества инвалидов прошла лекция, посвященная проблеме телефонного и Интернет-мошенничества, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Занятие для реутовчан старшего поколения провела помощник Уполномоченного по защите прав человека в Реутове, сотрудник отдела социального развития администрации Реутова Олеся Авдеева.

Участникам встречи напомнили о видах и схемах мошенничества, которые представляют наибольшую опасность. Особое внимание жителей города обратили на «фишинг» — противоправную деятельность преступников, направленную на получение персональных сведений через онлайн-рассылку по электронной почте или мессенджеры.

«Сегодня в рамках работы Уполномоченного по правам человека нашего города провели мероприятие, направленное на профилактику случаев мошенничества. Эти знания помогут пенсионерам избежать встречи с преступниками и обезопасить свои личные данные и денежные сбережения. Гости тоже поделились случаями из обыденной жизни, когда им писали или звонили мошенники. Подобный диалог способствует большей осведомленности о проблеме мошенничества среди населения», — прокомментировала помощник Уполномоченного по защите прав человека в Реутове, сотрудник отдела социального развития администрации Реутова Олеся Авдеева.

Администрация Реутова настоятельно рекомендует жителям сохранять критическое мышление и не поддаваться на провокации. В случае поступления подозрительного звонка или сообщения с просьбой предоставить персональные данные следует немедленно прекратить разговор и сообщить о происшествии в правоохранительные органы по единому номеру 112.

Еженедельно по вторникам с 14:00 до 17:00 в здании администрации по адресу: г. Реутов, ул. Ленина, д. 27. заместителем главы городского округа Реутов О. Ю. Рогачевой‑Масловой проводится прием граждан. В приеме граждан участвует помощник уполномоченного по правам человека в городском округе Реутов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.