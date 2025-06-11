В Реутове для школьников провели занятие по безопасности на дорогах

В автогородке Центрального парка Реутова инспекторы ДПС провели занятие с детьми, отдыхающими в летнем пришкольном лагере. В рамках проекта «Безопасные дороги» в мероприятии приняли участие зампредседателя совета депутатов городского округа Реутов Ксения Кравчено, а также волонтеры МГЕР, помогавшие сотрудникам ГАИ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Инспекторы начали урок с рассказа о важности соблюдения дорожных знаков и сигналов. Объяснили, как правильно переходить улицу и где это делать безопаснее всего, подарили детям светоотражающие значки. В ходе практической части занятия школьникам напомнили основные правила дорожного движения.

«Показали и отработали с детьми правила перехода проезжей части на самокатах, рассказали о том, что необходимо убедиться в безопасности перед переходом проезжей части», — рассказала старший инспектор отделения по пропаганде БДД Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское» капитан полиции Анастасия Климкина.

Особое внимание на занятии уделили правилам передвижения во внутридворовых территориях, а также рассказали о важности ношения световозвращающих элементов в условиях недостаточной видимости и в темное время суток.

«Если перед началом занятия дети катались по автогородку как придется, то после беседы с инспекторами стали соблюдать сигналы светофоров, слезать с самоката перед переходом дороги, начали более ответственно относиться к правилам дорожного движения», — подвела итог Ксения Кравченко.

В финале учащимся показали устройство патрульного автомобиля. Ребята смогли познакомиться с его устройством, с громкоговорящей связью и специальными световыми сигналами. Каждый из школьников смог посидеть внутри и попробовать себя в роли инспектора ДПС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.