В Реутове депутаты внесли изменения и приняли новые решения на 2026 г

Заседание Совета депутатов прошло 25 февраля в Реутове. Депутаты рассмотрели 10 вопросов, внесли изменения в муниципальные положения и приняли решения по увековечению памяти участников спецоперации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В повестку заседания вошли 10 вопросов, большинство из которых ранее обсудили на профильных комитетах. Депутаты внесли изменения в положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства, а также скорректировали положение о муниципальной службе в органах местного самоуправления города.

Отдельно рассмотрели кандидатуры для награждения Почетной грамотой и Благодарственным письмом совета депутатов в честь предстоящих праздников.

На заседании также обсудили увековечение памяти реутовчан, погибших во время специальной военной операции. Их имена нанесут на стелу Мемориала Славы. Кроме того, принято решение установить 14 мемориальных досок в память о героях, погибших при исполнении воинского долга.

В рамках традиционного «Часа администрации» заместитель главы Владимир Климов представил доклад об обслуживании жилого фонда и содержании придомовых территорий. Следующее заседание в формате «Часа администрации» посвятят теме достижений, ключевых проблем и перспектив развития учреждений культуры Реутова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.