В Реутове более 100 человек вышли на флешмоб ко Дню воссоединения Крыма

Акцию приурочили ко Дню воссоединения Крыма с Россией. На площади у администрации собрались волонтеры, представители «Молодой гвардии» и жители города. Они развернули большой государственный флаг и составили из участников символичную надпись «Мы едины», подчеркнув сплоченность общества.

18 марта исполнилось 12 лет со дня официального возвращения Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации. Севастополь является базой Черноморского флота России. За последние годы в регионе построены ключевые объекты транспортной, энергетической, социальной и культурной инфраструктуры.

Крым также остается одним из главных курортных центров страны. Ежегодно полуостров посещают около 7 млн туристов. По мнению организаторов, подобные мероприятия напоминают о значимости исторических событий и важности единства и взаимной поддержки.

