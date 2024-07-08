В Реутове бойцу СВО передали квадрокоптер

В ходе выездной администрации несколько дней назад к главе городского округа Реутов обратилась семья военнослужащего, находящегося в зоне СВО. Супруга бойца попросила о помощи с отправкой гуманитарного груза на передовую и в приобретении квадрокоптера, необходимого для выполнения боевых задач. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

Беспилотник подобрали в соответствии с требованиями и в субботу вместе с другой техникой вручили для передачи на фронт.

«Это не единичный случай. Всегда откликаемся на подобные просьбы. Мы постоянно оказываем помощь нашим защитникам в зоне СВО: собираем гуманитарные грузы, отправляем необходимое оборудование и вещи, которые пригодятся в быту. Особое внимание уделяем заботе о семьях наших бойцов. За каждой семьей закреплен один из моих заместителей, которые непосредственно решают все возникающие вопросы. Кроме этого, в Реутове действует центр помощи семьям участников спецоперации», — сказал глава городского округа Реутов Филипп Науменко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.