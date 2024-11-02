В Реутове благоустроят пешеходный маршрут в промышленную часть города

На встрече с сотрудниками группы компаний «Мебеталь» в Реутове глава города Филипп Науменко поделился планами по дальнейшему развитию пешеходного пути в промзону. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Планируем благоустроить весь маршрут, по которому каждый день проходят сотни людей — усилить освещение, заасфальтировать тротуар на всем его протяжении. Прорабатываем возможность пустить общественный транспорт по улице Транспортной», — отметил глава города.

Филипп Науменко также напомнил, что в прошлом году в городе открылся пешеходный переход через железнодорожные пути, который сделал дорогу на работу для тысяч горожан более безопасной и быстрой.

Но основной темой встречи стало создание условий для развития предпринимательства в Реутове.

«Мы заинтересованы в расширении бизнеса на территории наукограда и стараемся создать благоприятные условия для этого. Для нас важен успех каждого предприятия — ведь это рабочие места и стабильная заработная плата для наших жителей, налоги, которые поступают в бюджеты всех уровней, и перспективы для города в целом», — подчеркнул глава.

ГК «Мебеталь» уже не раз воспользовалась муниципальными мерами поддержки в виде возмещения части затрат на приобретение технологического оборудования, и признает, что это довольно действенный инструмент. Но еще более эффективен двусторонний диалог между бизнесом и властью, который помогает оперативно решать все возникающие вопросы.

В рамках встречи с руководством и сотрудниками группы компаний «Мебеталь» глава города Филипп Науменко вручил благодарственное письмо работникам предприятия за вклад в социально-экономическое развитие города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.