В Реутове бесплатно вакцинировали питомцев от бешенства

В Реутове прошла бесплатная выездная вакцинация мелких домашних животных. Мероприятие состоялось в парке Фабричный пруд. Акция была организована при участии ведущих специалистов ГБУВ МО «Терветуправление №5», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ветеринарные врачи провели вакцинацию животных отечественной вакциной от бешенства под названием «Рабикан». Препарат позволяет эффективно защитить питомцев от одного из самых опасных и смертельных вирусных заболеваний, представляющих угрозу не только животным, но и человеку. Всего в ходе мероприятия было вакцинировано 9 домашних животных: 7 собак и 2 кошки. Кроме того, одна собака прошла процедуру чипирования.

Прививка против бешенства — простая, доступная и надежная мера профилактики. Вакцина дает стопроцентную гарантию защиты, если соблюдены все сроки ее введения. Жители города смогли также получить консультации ветеринаров, записать питомцев в региональную систему учета и узнать о возможности самостоятельной регистрации через портал государственных услуг.

Инициатива направлена на повышение уровня санитарной безопасности в городской среде и предотвращение распространения вируса среди животных и людей. Ветеринарные врачи напомнили, что бешенство является чрезвычайно опасным вирусом, передающимся через укус или слюну зараженного животного, и ежегодные профилактические мероприятия помогают снизить риски заражения.

Подобные акции проводятся в Реутове на регулярной основе и позволяют горожанам своевременно заботиться о здоровье своих домашних животных.

