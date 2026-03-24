В Реутове 24 марта обсудили работу системы здравоохранения

Совещание провели заместители главы Реутова Евгений Бекяшов и Оксана Рогачева-Маслова. В ходе встречи заслушали доклад главного врача ГБУЗ МО «Реутовская клиническая больница» Юрия Линниченко о текущей деятельности медицинского учреждения. Он представил информацию о работе больницы, организации медицинской помощи и ключевых задачах на ближайший период.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.