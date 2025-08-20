В Реутове 23 августа пройдет Единый день диспансеризации

Жителей Реутова приглашают поучаствовать в Едином дне диспансеризации, который состоится в субботу, 23 августа. Проверить свое здоровье можно будет с 09:00 до 14:00 в городской поликлинике № 2 по адресу: Юбилейный проспект, дом № 80, а также с 10:30 до 14:00 — в Центре культуры и искусств на улице Южная, дом № 5. Акция проводится при поддержке министерства здравоохранения Московской области, сообщает пресс-служба администрации округа.

Для прохождения диспансеризации необходимо взять с собой паспорт и полис ОМС. Как отмечают врачи, для получения точных результатов обследования желательно приходить натощак. Кроме того, пройти обследование смогут только те жители, кто прикреплен к одной из городских поликлиник.

Единый день диспансеризации — это удобная возможность пройти комплексную проверку организма и получить консультации специалистов без предварительной записи. Процедура направлена на раннее выявление хронических и социально значимых заболеваний, а также оценку общего состояния здоровья.

Как отметила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Реутовской клинической больницы Оксана Коробкина, диспансеризация остается одним из самых эффективных методов профилактики:

«В ходе обследования врачи охватывают все основные направления состояния организма. Это позволяет своевременно выявить многочисленные заболевания, включая находящиеся на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно».

Тем, кто не сможет посетить учреждения 23 августа, медики напоминают, что пройти диспансеризацию можно и в любой будний день с 08:00 до 20:00 по месту прикрепления — в городской поликлинике № 1 или № 2. Также доступна предварительная запись через интернет или по телефону.

Масштабная профилактическая акция проводится с целью повышения продолжительности жизни, снижения числа запущенных заболеваний и укрепления культуры заботы о здоровье в обществе. Власти Реутова призывают горожан не оставаться в стороне и воспользоваться возможностью пройти обследование без очередей и заботиться о своем здоровье уже сейчас.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.