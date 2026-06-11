В Реутове 13 подростков получили первые паспорта

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Торжественная церемония вручения первых паспортов 13 юным жителям прошла 10 июня в администрации Реутова в преддверии Дня России. Подростков поздравили глава города и представители общественных организаций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В среду, 10 июня, в администрации Реутова состоялась церемония вручения паспортов 14-летним жителям города. Главный документ гражданина Российской Федерации получили 13 школьников.

Ребят поздравили глава Реутова Алексей Ковязин, заместитель главы, руководитель ассоциации ветеранов СВО Реутова Александр Манаенко и начальник штаба движения «Движение первых» Ирина Корецкая. Вместе с паспортами подросткам вручили памятные издания «История государства Российского» Николая Карамзина, Конституцию Российской Федерации и значки движения «Движение первых».

«Этот важный документ наделяет вас правами и ответственностью. Впереди вас ждет большая, интересная жизнь. Желаю успехов в учебе и выборе профессии», — обратился к школьникам Алексей Ковязин.

В администрации отметили, что получение паспорта в 14 лет — значимое событие для каждого гражданина. В Реутове торжественное вручение документа стало доброй традицией.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.