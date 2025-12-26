В РЭО рассказали, как экологично подготовиться к празднованию Нового года

Российский экологический оператор рекомендует применять многоразовые элементы декора и упаковку для новогодних праздников, а после их окончания — отправлять живые ели и другие отходы на переработку. Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

«Новый год — это не только праздник, но и период резкого роста отходов. Экологичный подход к подготовке позволяет сократить нагрузку на систему обращения с отходами без потери атмосферы праздника. Осознанный выбор украшений, подарков и упаковки — простой шаг, который в масштабе страны дает ощутимый эффект. Экологичные привычки в праздничный период помогают сократить объемы отходов, снизить нагрузку на полигоны и поддержать принципы экономики замкнутого цикла, которые последовательно внедряются в России», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

При оформлении интерьера лучше выбирать украшения, которые можно использовать многократно: гирлянды, игрушки и другие декорации, рассчитанные на долгий срок службы.

Если используется живая ель, после праздников ее следует отправить в специализированные пункты утилизации, а при покупке искусственной — эксплуатировать ее как можно дольше.

Упаковку для подарков целесообразно выбирать из перерабатываемых материалов, таких как бумага и картон, либо повторно применять тканевые мешочки и коробки.

Кроме того, в РЭО советуют отказаться от одноразового декора и излишней упаковки, а после окончания торжеств — сортировать мусор и сдавать вторсырье в приемные пункты.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была образована согласно Указу Президента 14 января 2019 года. Ее основная задача — выстроить в России комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в РФ началась реализация нового национального проекта «Экологическое благополучие», который пришел на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». В рамках одного из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, захоронение не более 50% таких отходов и использование в хозяйственном обороте как минимум 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.