В рейтинге Best Company Award назвали лучших работодателей страны для старта карьеры

В рамках рейтинга Best Company Award студенты и молодые специалисты выбрали наиболее привлекательных российских работодателей для начала профессионального пути. Одним из них стала «Газпром нефть». Рейтинг составлен по итогам опроса свыше 9 тыс. студентов и выпускников 47 ведущих университетов страны. В конкурсной оценке участвовало более 180 российских организаций, активно работающих с молодежью.

Участники опроса указали, что при трудоустройстве для них важны достойный уровень оплаты труда, участие в амбициозных и интересных проектах, дающих ценный опыт для дальнейшего роста, а также стабильность работодателя. В компании трудится более 80 тыс. человек, причем каждый третий сотрудник младше 35 лет. Чтобы помочь начинающим специалистам адаптироваться, в компании действуют различные программы, включая институт наставничества со стороны опытных коллег.

Оператор бизнеса масел компании «Газпромнефть — смазочные материалы» также реализует комплексную программу по привлечению, обучению и включению нового поколения профессионалов в нефтеперерабатывающую отрасль. Так, компания с 2025 года внедрила систему стажировок для учащихся средних специальных учебных заведений на Московском заводе смазочных материалов. К долгосрочным стажировкам на омском заводе в прошлом году присоединились 5 вузов и колледжей Омской области. При поддержке компании также ведется реконструкция аудитории в Государственном университете морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова в Санкт-Петербурге. Более того, было подписано соглашение о сотрудничестве с одним из крупнейших технических вузов — Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. В Сибирском государственном автомобильно-дорожном университете (СибАДИ) открыт экспертный центр диагностики промышленного оборудования и транспорта G-Profi Expert Center. Дополнительно компания инициировала программу профориентации для старшеклассников на базе своего высокотехнологичного омского производства.

Системная работа с молодыми талантами — одно из ключевых направлений, которое позволяет удерживать лидирующие позиции в рейтингах работодателей. Например, компания ежегодно организует масштабные события, собирающие сотни сотрудников: Научно-техническую конференцию, «Ярмарку успешных практик», конкурс «Лучший по профессии», а также другие соревнования профессионального мастерства, мероприятия по обмену эффективными бизнес-подходами и разнообразные образовательные проекты.

«Студенты технических вузов регулярно проходят стажировку на производственных площадках „Газпромнефть — смазочные материалы“, а также участвуют в конкурсах профессионального мастерства и научно-технической конференции наряду с действующими сотрудниками. Под руководством наставников они изучают процесс производства масел, знакомятся с работой современного оборудования, готовят научные публикации. Вместе с ведущими учебными заведениями мы формируем новое поколение специалистов, которые высоко ценятся в отрасли уже на старте карьеры», — отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.