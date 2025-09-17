В регионе обсудили развитие проекта «Космические классы Подмосковья»

В Минобразования Московской области прошло рабочее совещание, посвященное развитию проекта «Космические классы Подмосковья». В мероприятии приняли участие представители образовательных учреждений Королева и Звездного городка, а также советник ректора Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Татьяна Старцева. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.

Основной темой обсуждения стало внедрение опыта и ресурсов одного из ведущих технических вузов страны в образовательный процесс подмосковных школ. Участники совещания обсудили шаги по реализации совместных программ дополнительного образования, организацию проектной деятельности для учащихся и механизмы повышения квалификации педагогов.

В ходе встречи был сделан акцент на практико-ориентированном подходе. В планах — проведение лекций и мастер-классов для школьников от профессоров университета, работа над реальными инженерными кейсами, а также использование современной лабораторной базы СПбГМТУ.

«Для нас принципиально важно выстраивать образовательные вертикали, которые напрямую работают на технологическое лидерство региона и страны. Уверена, что партнерство с СПбГМТУ, обладающим колоссальными компетенциями в области конструкционных материалов, гидродинамики и двигателестроения, выведет проект «Космические классы» на качественно новый уровень. Это не просто профориентация, это начало формирования кадрового резерва для предприятий ракетно-космической отрасли Московской области уже со школьной скамьи», — подчеркнула важность данного сотрудничества первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова.

Следующим этапом станет создание рабочей группы, которая займется разработкой дорожной карты сотрудничества, включая учебные модули и организацию первых совместных мероприятий для учащихся в новом учебном году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.