В регионе будут развивать проект «Математические классы Подмосковья»

Проект «Математические классы Подмосковья» пилотно начался в прошлом учебном году, а в этом — значительно расширился. Почти все округа региона участвуют в проекте (741 школа, почти 50 тыс. учеников), сообщила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

«В следующем учебном году <…> проект тоже будет развиваться. Это порядка еще 20 тыс. школьников станут участниками проекта и будут обучаться в математических классах», — сказала Ингрид Пильдес на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она добавила, что еще важно обучение химии, физики, биологии, выявление и сопровождение талантливых детей. Для этого открыт центр естественно-научного образования на базе лицея им. Капицы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.

