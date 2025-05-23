В региональных сессиях AI Journey эксперты расскажут о последних трендах в сфере ИИ

Мероприятия пройдут с июня по ноябрь 2025 года, первое состоится уже 2 июня в Нижнем Новгороде на конференции ЦИПР.

Представители технологических компаний, научные эксперты и исследователирасскажут о последних трендах в области генеративного искусственного интеллекта в России и мире, развитии AI-агентов, дизраптах и ключевых кейсах использования AI в бизнесе, медицине, госуправлении и других сферах. Сессии AIJourney будут полезны всем, кто интересуется анализом данных, следит за AI-трендами и решает личные, профессиональные и корпоративные задачи с помощью новых технологий.

«Мы в Сбере постоянно следим за ключевыми трендами, разрабатываем передовые AI-решения для человека, бизнеса и государства, поддерживаем отечественные фундаментальные и прикладные исследования в этой области и учёных, которые их проводят. И не менее важно для нас рассказывать о том, что происходит, повышать уровень знаний и формировать доверие к новой технологии у людей, чтобы они могли использовать ее для улучшения качества своей жизни. Я приглашаю всех желающих принять участие в региональныхмероприятиях AI Journey. Год назад свыше 4000 человек посетили AI-сессии, а трансляции посмотрели почти миллион раз. Уверен, что в нынешнем году число участников вырастет, а сами мероприятия подарят ценные знания!», — сказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Расписание и прямые трансляции доступны на сайте.