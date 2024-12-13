При поддержке «Женского движения Единой России» в регионах соберут предложения по внедрению демографического корпоративного стандарта, передает пресс-служба партии.

Обсуждения на всех партийных дискуссионных площадках продлятся до марта 2025 года.

Инициативу по внедрению базовых рекомендаций демографического корпоративного стандарта обсудили представители российского парламента, региональных органов законодательной и исполнительной власти в ходе стратегической сессии, организованной участницами партпроекта «Женское движение Единой России» при поддержке Минтруда РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, общественного объединения малого и среднего бизнеса «Опора России», ведущих предприятий страны.

В режиме видеоконференции к участию присоединились региональные студии женских клубов при Центрах занятости населения и активистки партийного проекта.

Заместитель секретаря Генсовета «Единой России», сенатор РФ Дарья Лантратова отметила, что создание комфортных условий для сотрудников позволит приблизиться к построению эффективной кадровой политики и решить вопрос с дефицитом квалифицированных специалистов.

Замсекретаря Генсовета «Единой России» подчеркнула, что при внедрении нового стандарта нужно применять, в том числе, и адресный подход, учитывать запросы каждого конкретного сотрудника. Также есть необходимость проанализировать законодательные практики регионов в контексте социальной ответственности работодателей, это позволит предложить дополнительные механизмы для совершенствования корпоративного стандарта.

«Женское движение Единой России» в субъектах РФ на базе Штабов общественной поддержки партии организует работу дискуссионных площадок, где обсудят мероприятия корпоративной социальной политики по поддержке работников с семьями. Активисты соберут проблемные вопросы, неучтенные потребности, а также лучшие практики, чтобы тиражировать для предприятий. Работа региональных площадок продолжится до марта 2025 года.

«Обсуждение корпоративного демографического стандарта совместно с „Женским движением Единой России“ — это правильное решение. Надо признаться, что именно женщиной принимается решение о рождении ребенка. Поэтому именно женщина может подсказать, что для нее является мотивацией», — отметила заместитель председателя Совета Федерации РФ, депутат Московской городской Думы Инна Святенко.

Кроме того, членами общественного совета партийного проекта будет организована консультативная работа по информированию граждан о действующих мерах поддержки, существующих правах работников, а также сопровождение в решении возникающих спорных ситуаций между работниками и работодателями.

Поддержка семьи в экономике вышла на самый высокий уровень, выстраивается целая система, позволяющая женщине и ее семье почувствовать опору и уверенность в будущем, отметила депутат Госдумы, федеральный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» Наталия Полуянова.

Региональный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России», уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова что отметила, что в демографический корпоративный стандарт должны войти не только современные методы поддержки семей с детьми, но и лучшие практики советских предприятий.

В ходе стратегической сессии председатель Московкой городской Думы Алексей Шапошников отметил, что улучшение демографической ситуации — одна из приоритетных задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным.

«Одна из основных задач сегодня — мотивировать работодателей активнее включаться в процесс поддержки семей, внедрять в корпоративную культуру социально-ответственную демографическую политику. Семья — это основа российского общества. В нашей стране создана уникальная система социальных гарантий, семьям оказывается всесторонняя поддержка», — заключил Алексей Шапошников.