В реестр иноагентов внесли правнучку Чкалова, которая призывает бомбить Москву

Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов правнучку летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову*, которая прославилась своими высказываниями о том, что «Москве не помешали бы бомбежки», сообщает пресс-служба Минюста.

В конце января в Сети появились высказывания Богдановой*, которая отметила, что желает России безоговорочной капитуляции и считает, что «государство, которое так устроено, должно перестать существовать». И если для этого нужны будут бомбардировки российских городов — это будет оправданным шагом, так как подобный «ход» сработал в 1945 году в Японии и Германии.

Дарье задавали вопрос, является ли для нее «красной чертой» финансовая поддержка массированных бомбардировок Москвы. Она ответила, что просто не может купить оборудования для таких обстрелов, но, если бы могла — приобрела бы.

12 апреля 2024 года стало известно, что на Дарью Богданову* возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ за призывы к терроризму с использованием интернета. За это ей может грозить до 7 лет тюремного заключения.

13 мая правнучку Валерия Чкалова объявили в розыск. Информация об этом появилась в базе МВД РФ.

*внесена в реестр иноагентов