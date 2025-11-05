В Ре отметил 39-летие «Центр восстановительной терапии имени Лиходея»

Легендарный «Центр восстановительной терапии имени М. А. Лиходея» отметил свое 39-летие. Важнейшее событие прошло в праздничной атмосфере. Депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова, председатель Совета депутатов Рузского муниципального округа Ирина Вереина и заместитель Главы Рузского муниципального округа Екатерина Волкова лично поздравили сотрудников санатория, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Сердюкова подчеркнула огромную роль центра в восстановлении здоровья участников и ветеранов специальной военной операции, выразив благодарность всему коллективу за профессионализм и заботу о каждом пациенте. Она отметила вклад центра в реабилитацию пациентов из разных уголков России.

Особенную атмосферу мероприятия создали артисты творческих коллективов Рузского округа. Концертная программа «Душой, сердцем и плечом» объединила лучшие таланты региона. Выступления танцевальных ансамблей «Карнавал» и «Ружаночка», вокалистов студий «Комильфо» и «Акцент», а также театра песни «Чародеи» вызвали восторг зрителей.

Подводя итог праздника, Татьяна Сердюкова пожелала центру дальнейшего развития и благополучия, подчеркивая, что успех «Руси» зависит от каждодневного труда квалифицированных специалистов, обеспечивающих пациентам качественный уход и восстановление здоровья.

«Искренне благодарю весь коллектив „Центра восстановительной терапии им. М. А. Лиходея“ за заботу о наших защитниках, ежедневный кропотливый труд по лечению и оздоровлению ветеранов из 36 регионов нашей страны. Мира, добра и процветания санаторию „Русь“!» — поздравила Татьяна Сердюкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.