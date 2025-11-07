В рамках программы «Светлый город» в Ленинском осветили 6 участков

В 2025 году в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Светлый город» в Ленинском городском округе завершили установку опор уличного освещения на шести адресах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В рамках программы „Светлый город“ мы ликвидируем недоосвещенные места в округе. Эта инициатива направлена на повышение энергоэффективности и создание комфортных условий для проведения досуга. В этом году работы провели на 6 адресах. Общая протяженность новых линий освещения значительно улучшила видимость на улицах и повысила уровень безопасности для пешеходов и водителей», — сказал заместитель начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства, начальник отдела благоустройства Михаил Лосев.

В пресс службе уточнили, что новые опоры уличного освещения установили по следующим адресам:

д. Спасское, мкр. Новый;

д. Тарычево, Березовый проезд;

пгт Новодрожжино;

д. Сапроново, ул. Прудная;

г. Видное, ул. Советская, д. 16;

п. Развилка, Ащеринский пруд.

В ведомстве добавили, что формирование адресного перечня мест установки уличного освещения осуществлялось на основе пожеланий жителей, собранных через голосование на портале «Добродел». В 2026 году работы будут проводиться на 8 участках.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.