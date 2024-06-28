В рамках программы «Активное долголетие» жуковчане посетили Одинцово
Фото - © Администрация г.о. Жуковский
Подмосковные долголеты из Жуковского побывали с экскурсией в Одинцовском горокруге, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Для участников клуба была организована бесплатная экскурсия в интерактивный музей памяти 1418 шагов в парке «Патриот», посещение главного храма Вооруженных Сил и обед.
Долголеты также посетили выставку-форум «Россия», осмотрели экспозиции «Движение первых» и «Первые в России — стране возможностей».
Напомним, программа «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье с 2019 года. Участниками могут стать женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Все занятия и экскурсии проводятся бесплатно.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.
Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.