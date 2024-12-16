В рамках программы «Активное долголетие» жители Жуковского посетили Талдом.

Для участников клуба «Активное долголетие» была организована пешеходная экскурсия по историческим местам города, посещение дом-музея Сергея Клычкова в деревне Дубровки, историко-литературного музея, а также музея Михаила Салтыкова-Щедрина, сообщила пресс-служба администрации городского округа Жуковский.

Всего в поездке приняло участие 19 человек.

Программа «Активное долголетие» реализуется в Московской области с 2019 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. В этом году проект отметил свое 5-летие.

Участниками могут стать женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Все занятия и экскурсии проводятся бесплатно. Записаться можно через портал мобильное приложение «Соцуслуги», по телефону 8 (498) 484-84-78 или при посещении «Комплексного центра социального обслуживание и реабилитации „Раменский“ (г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 12а).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.