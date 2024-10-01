В рамках проекта «Светлый город» в Егорьевске установят новое освещение

Совсем недавно новую линию освещения смонтировали у молодежного центра «Маяк» на пешеходных дорожках около домов № 29-52 и домов № 52, 9, 10, 12 2-го микрорайона.

«Во втором микрорайоне установлено 20 опор наружного освещения, что и планировалось в рамках проекта. 20 фонарей, протянут СИП — 770 метров и уже на данный момент они подключены к сети и работают в штатном режиме», — рассказал начальник отдела благоустройства администрации г. о. Егорьевск Никита Рыков.

Также в рамках проекта «Светлый город» ведутся работы в деревне Гридино — на ул. Новой и ул. Молодежной. Специалисты монтируют 40 опор и 54 светильника. Работы, по словам начальника отдела благоустройства, практически завершены.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.