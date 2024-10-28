В рамках марафона «Служение» жителям Можайска рассказали о семье патриота

В рамках проведения марафона «Служение» жителям Можайска рассказали о настоящей семье патриотов из городского округа — семья Князевых. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Александр Князев в возрасте двух лет переехал со своей семьей в Можайский городской округ. Учился в Горетовской средней общеобразовательной школе.

В семье Александра царят уважение и взаимопонимание. Именно в стенах уютного родительского дома Князевых зарождаются настоящие ценности, такие как проявление активной гражданской позиции, патриотизм и безусловная любовь к своей Родине.

У Александра есть трое братьев, которые в настоящее время защищают нас в зоне специальной военной операции. Он и сам является участником СВО, но в связи с полученным ранением больше не может принимать участие в боевых действиях.

«Когда позвала Родина, я пошел служить. Отслужив 5 лет, получил звание офицера. После этого трудился в нашем муниципалитете и занимался семьей. Но наступили времена, когда нашим людям и государству потребовалась защита. Так как я получил серьезное ранение в ходе службы на СВО и больше не могу продолжать принимать участие в боевых действиях, я решил заняться общественной деятельностью. Сейчас я являюсь депутатом и могу больше делать для населения, города и округа в целом», — сказал Александр Николаевич.

В настоящее время Александр является депутатом совета депутатов Можайского округа, сотрудником Военного комиссариата Можайского и Рузского городских округов, воспитывает двух дочек.

В своей работе он равняется на коллег с большим опытом работы и, конечно же, на президента Российской Федерации Владимира Путина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.