В рамках госпрограммы в Ленинском округе провели очистку двух водных объектов

В подмосковном Ленинском городском округе в рамках реализации государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» в 2024 году Министерством экологии и природопользования Московской области были проведены работы по санитарной расчистке Завьяловского пруда и реки Гвоздянка вместе с образующим на ее русле Сухановским прудом, которые были выбраны путем голосования жителей, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Проблема загрязнения водоёмов и прудов становится все более актуальной в связи с экологической обстановкой. Чистка воды прудов и водоемов от нежелательных загрязнений становится частью обеспечения экологической устойчивости и здоровья населения», — сказала заместитель главы городского округа Виктория Морозова.

В рамках программы на водных объектах была очищена водная гладь, произведен окос камыша, осуществлена опиловка деревьев с целью предотвращения их возможного падения в воду и тем самым создания преград естественному движению воды.

«Без обработки водного объекта трудно сохранить его качество. Санитарная очистка водного объекта, в том числе очистка берегов водоёма — это сложная задача, требующая постоянного мониторинга и усилий», — добавила Виктория Морозова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.