В рамках Дня добровольца Московской области в Жуковском наградили волонтеров

5 ноября в лицее № 14 городского округа Жуковский глава Андроник Пак вручил «Волонтерам Подмосковья» и молодогвардейцам почечные грамоты. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Жуковские активисты „Волонтеров Подмосковья“ и „Молодой гвардии“ — это отзывчивые и энергичные юноши и девушки, которые не остаются равнодушными к чужим проблемам и всегда стараются прийти на помощь», — отметил Андроник Пак.

Ребята оказывают поддержку не только в рамках города и региона, но и всей страны. Напомним, что жуковские волонтеры были в числе тех, кто ликвидировал последствия аварий в жилых домах в Подольске и последствия террористического акта в Крокус Сити. Они также помогали очищать побережье Анапы после экологической катастрофы в декабре 2024 года.

Кроме того, юные жуковчане участвовали и продолжают активно участвовать в гуманитарных миссиях на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской и Курской областях, а также оказывают содействие в сборе и отправке гуманитарных грузов из Жуковского в зону СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.