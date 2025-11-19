В рамках «Чтецких программ» школьники Подмосковья получили советы от актрисы кино

О чтении как культурном тренде с актрисой театра и кино побеседовали ученики Серебряно-Прудской школы имени маршала В. И. Чуйкова. Участниками события стали 250 человек, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

По итогам работы в октябре литературный клуб образовательного учреждения стал одним из лидеров проекта Общества «Знание». Благодаря этому школьники получили возможность пообщаться с известным спикером.

Берта и Ко — не только актриса озвучивания и автор уникального контента, но и представитель такого жанра, как чревовещание. На встрече ребята смогли познакомиться и узнать больше о персонажах, с которыми она записывает ролики в блоге.

Говоря о книгах, Берта и Ко поделилась воспоминаниями и о школьной поре, когда полюбила литературу:

«Я любила читать и учить стихи, также любила читать сказки — наверное, поэтому пошла в театральный. Уже в старших классах полюбила Федора Михайловича Достоевского. Когда читала «Преступление и наказание», почему-то рыдала, у меня была книжка вся мокрая. И до сих пор, читая Достоевского, я всегда плачу», — сказала Берта и Ко.

Вместе с лектором ребята прочитали по ролям отрывок из рассказа «Слон» Александра Куприна. Ученики смогли получить практические рекомендации от Берты и Ко, которые позволят им улучшить навыки выразительного чтения и публичных выступлений. Поговорили и о таких произведениях, как «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери и «Мальчик у Христа на елке» Федора Достоевского.

В ходе встречи слушатели также задали интересующие вопросы: спрашивали про то, почему важно читать, какие качества нужны человеку, чтобы стать настоящим артистом, интересовались, какие произведения являются особенно ценными в читательском опыте спикера.

«Встреча проходила в удивительно дружелюбной атмосфере. Ребята не стеснялись: активно участвовали в мастер-классах, выходили и читали свои собственные поэтические произведения. После встречи отдельно благодарили Берту за плодотворную встречу. Если честно, два часа пролетели незаметно, очень не хотели ребята отпускать гостя», — сказала руководитель школьного клуба Елена Прошина.

По поручению президента России Владимира Путина Общество «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ запустило масштабный федеральный проект «Чтецкие программы», который призван повысить интерес молодежи к отечественной литературе и чтению, через живое чтение и дискуссии.

Для литературных клубов по всей России предусмотрено поощрение за активную работу. Так, каждый месяц будет формироваться рейтинг 30 лучших клубов, которые получают возможность провести встречу с выдающимся деятелем культуры. В феврале 2026 года планируется проведение обучающей программы в Центре знаний «Машук» для 200 самых активных кураторов.

В рамках проекта «Чтецкие программы» будут проведены специальные тематические викторины «Знание.Игра». Они пройдут в онлайн-формате 28 ноября и 11 декабря. Каждая игра будет состоять из трех туров по 6 вопросов, а к самим тематическим викторинам можно будет присоединиться в любое время в указанные дни. Победители викторин получат памятные призы от Российского общества «Знание». Кроме того, проверить свои знания в русском языке может любой желающий, сыграв в игру «Скажи по-русски», — мини-приложение, которое объединяет молодежь в онлайн-пространстве для повышения речевой культуры и формирования уважительного отношения к русскому языку.

