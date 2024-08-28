В рамках БРИКС-2024 омбудсмен Москвы и служба госстатистики подписали соглашение

В рамках Международного муниципального форума стран БРИКС-2024 руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области Леонид Калимуллин и уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева подписали соглашение о сотрудничестве.

Согласно заключенному сотрудничеству, стороны будут развивать предпринимательство в Москве. Для представителей сферы будут проводить мероприятия, направленные в том числе на область правового просвещения предпринимателей по вопросам представления первичных статистических данных.

«Большая часть представителей столичного бизнеса сдает те или иные статистические формы, и наша задача в рамках соглашения не только минимизировать ошибки в заполнении отчетности, но и обеспечить бизнес Москвы полной и достоверной статистической информацией — фундаментом для принятия стратегических решений», — сообщил Калимуллин.

Минеева согласилась с коллегой, отметив, что заключенное соглашение позволит пользоваться в том числе данными статистики.

«Соглашение позволит нам пользоваться статистическими данными, полезными для развития предпринимательской деятельности. А кроме того, неоценимой поддержкой для предпринимателей столицы станут разработанные в рамках соглашения методические рекомендации и образовательные программы», — заключила Минеева.