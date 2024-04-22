В рамках акции «Щит Добра» в новые регионы отправилось 40 т гумпомощи

Ответственный секретарь бюро высшего совета партии «Единая Россия», депутат Госдумы от Московской области Денис Кравченко вместе с руководством и воспитанниками спортивных школ ЦСКА собрали и отправили гуманитарный груз для участников СВО и мирных жителей освобожденных регионов. Об этом сообщила пресс-служба Подмосковного отделения партии.

По словам первого зампреда Комитета Госдумы по экономической политике, среди отправленного груза преобладают продукты питания, предметы первой необходимости, одежда, медикаменты, спецтехника и в этот раз вездеход с большим количеством комплектующих.

«Все причастные к акции „Щит Добра“, кто помогает вещами, финансами, обеспечением логистики и даже просто рассказывает об этом большом деле — это подтверждение лозунга о том, что Россия своих не бросает! Вместе с партией я продолжаю поддерживать акцию и делать все возможное для нашей общей Победы», — сказал Денис Кравченко.

Парламентарий также подчеркнул, что вместе с гуманитарным грузом традиционно воспитанники спортклуба ЦСКА отправили свои рисунки для защитников Родины, чтобы поддержать их морально и придать сил для долгожданной Победы.

В рамках акции «Щит Добра» сбор гуманитарной помощи продолжается и уже сейчас в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области отправлено 925 тонн гуманитарного груза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что важно поставлять на передовую все, что там необходимо.

«Это могут быть оснащение, дополнительная одежда и оборудование, и печки, и продукты, и рисунки», — сказал Воробьев.