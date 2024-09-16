В рамках акции «День в лесу» в Реутове высадили 40 сосен

Акция «День в лесу» продлится в течение месяца. Самые активные работы проводились в Реутове 14 сентября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этот день, в Реутове, вдоль дома 38 по улице Октября собрались жители, волонтеры, депутаты, представители администрации и бизнес-сообщества, чтобы заложить сосновый сквер. Место для посадки выбрано не случайно: горожане просили устроить здесь дополнительное озеленение для защиты дома от шума и пыли. Предварительно был проведен опрос: какие именно деревья посадить. Его результаты совпали с рекомендациями специалистов — для посадки выбрали саженцы сосны.

Посадочный материал предоставили предприниматели — руководство магазина канцтоваров «Комус». Это не первый их вклад в благоустройство города. В общей сложности для озеленения они закупили 60 сосен. Часть из них будут посажены в других уголках города.

«Для нас очень важно взаимодействие между предпринимателями, жителями и администрацией, — отметила на старте акции заместитель главы городского округа Реутов Лилия Богданова. — Только все вместе мы можем сделать город комфортным и удобным для всех».

Одновременно с закладкой сквера на ул. Октября посадочные работы велись в образовательных учреждениях и дворах многоквартирных домов. Жители высаживали сирень, липу, ель, вишню, жасмин и другие растения.

На улице Реутовских ополченцев активисты вместе с управляющей компанией «ЦентрСтрой» высадили кусты для живой изгороди. Работы велись сразу в нескольких дворах, жители вышли на посадку целыми семьями.

Экологическая акция «День в лесу» проводится в рамках федеральной программы «Сохраним лес». В течение месяца в Реутове планируется высадить более 800 растений.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.