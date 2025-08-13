сегодня в 15:26

В Раменском завершили ремонт двора по улице Ногина

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев осмотрел завершенные работы по комплексному благоустройству дворовой территории на улице Ногина, дом № 6 в городе Раменское. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках проекта подрядчики установили новый дорожный бортовой камень, обновили асфальтобетонное покрытие проездов, парковочных мест, пешеходных дорожек и тротуаров. Также во дворе появились новые скамейки и урны для мусора.

Как отметил глава округа, подрядная организация выполнила все работы в установленные сроки и в соответствии с техническими требованиями.

Однако в ходе осмотра территории были выявлены замечания к управляющей компании по состоянию входных групп в подъезды. Для завершения благоустройства двора потребуется провести ремонт подъездов. Управляющая компания планирует устранить недостатки в ближайшее время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.