В Раменском выбрали победителя конкурса родкомитетов

сегодня в 17:28

В Раменской школе №6 состоялся школьный этап конкурса родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители Первых». В нем приняли участие три команды: 4 «В», 5 «К» и 6 «К» классов.

Участники представили портфолио класса, визитную карточку и собственный интернет-ресурс. Жюри оценивало креативность, сплоченность и современный подход к взаимодействию с детьми.

По итогам конкурса первое место заняла команда 6 «К» класса. Она представит школу на муниципальном этапе. Второе место присудили 4 «В» классу, третье — 5 «К».

Конкурс направлен на укрепление сотрудничества семьи и школы, развитие творческой активности родителей и формирование дружной атмосферы в классных коллективах.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.