В Раменском в выходные пройдет джазовый фестиваль

Джаз прозвучит в Раменском 15–17 августа. Во дворе ресторана «Арт Хаус» состоится трехдневный музыкальный фестиваль. На нем выступят несколько артистов и коллективов с их уникальным прочтением джаза, сообщает пресс-служба администрации округа.

Откроется фестиваль 15 августа в 20:30 с концерта столичной группы Marcus Bona Quartet. В звучании коллектива органично переплетаются элементы funk, jazz, ethno fusion и world music.

На второй день, 16 августа, концерты начнутся раньше, так как на площадке друг за другом ожидается два музыкальных сета. Сперва в 19:00 на сцену выйдет российский саксофонист и импровизатор Сергей Летов. Затем концерт продолжит столичная группа Jazz Reflection с раменской вокалисткой Ольгой Ашмариной.

Завершится праздник джаза 17 августа. С 18:00 меломанов ждет выступление группы Romani. Ребята порадуют публику цыганским джазом в стиле 30-40-х годов прошлого столетия. Позже на сцене споет джазовая вокалистка Екатерина Черноусова.

Возрастные ограничения 18+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.