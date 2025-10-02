В Раменском утвердили состав молодежного парламента

сегодня в 08:58

Завершилось формирование нового состава Молодежного парламента при Совете депутатов в Раменском. По итогам собеседований конкурсная комиссия отобрала 16 кандидатов — школьники и студенты из различных населенных пунктов округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Молодые жители округа проявляют высокую социальную активность, отмечают представители конкурсной комиссии. Многие из них уже занимаются волонтерской деятельностью, собирают гуманитарную помощь для участников специальной военной операции, помогают детям с особенностями развития.

Молодежный парламент создан для того, чтобы представители молодого поколения могли выдвигать инициативы и предложения по развитию муниципального образования.

«Главная задача каждого члена парламента — сделать Раменский округ лучше и комфортнее для всех жителей. Желаю всем кандидатам войти в новый состав Молодежного парламента, новых идей и достижений», — отметил глава округа Эдуард Малышев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.