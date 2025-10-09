В Раменском стартует новый сезон Единой школьной лиги

Раменский муниципальный округ впервые принимает участие в масштабном проекте «Единая школьная лига». Торжественное открытие запланировано на 13 октября в 11:00 в ФОКе СШ «Раменское» на ул. Крымской. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В лиге участвуют 16 школ округа. Накануне старта для учителей физкультуры провели практический семинар на основной площадке, где педагоги ознакомились с правилами соревнований, обсудили вопросы судейства, создания команд и расписание матчей.

На церемонии открытия выступят творческие коллективы, с приветственными словами к участникам соревнований обратятся почетные гости и амбассадоры лиги. А сразу после официальной части в двух залах начнутся первые волейбольные матчи группы А среди юношей и девушек.

Для Раменского округа участие в Единой школьной лиге — значимое событие. Впервые территория входит в этот масштабный спортивный проект. Школы округа активно готовятся к соревнованиям: формируют команды и организуют медиаподдержку внутри учебных заведений.

Единая школьная лига Московской области проводится в рамках федеральной программы «Спорт России». Концепция разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

В рамках проекта проходят соревнования по четырем видам спорта: шахматы среди смешанных команд, волейбол и баскетбол 3×3 среди девушек и юношей, футзал среди юношей. По итогам спортивных состязаний по каждому виду спорта присуждаются призовые места.

В этом году амбассадорами стали: чемпион России по футболу, обладатель Суперкубка России, бронзовый призер чемпионата Европы Дмитрий Сычев, заслуженный тренер России по баскетболу, серебряный призер Олимпийских игр по баскетболу 3×3 в качестве тренера, чемпион России и мира в качестве тренера Владимир Агабабьян, чемпион России по футболу, обладатель Кубка России и Кубка Содружества Дмитрий Хлестов, призеры баскетбольной Суперлиги, игроки БК «Химки» Владислав Шарапов и Сергей Михалев, трехкратная обладательница Суперкубка России по волейболу, чемпионка Европы, игрок московского «Динамо» Елизавета Синицына, а также обладатель звания MVP Молодежной волейбольной лиги, игрок ВК МГТУ Антон Аношко.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.