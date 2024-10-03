В Раменском стартовали работы по консервации фонтанов

Руководитель отдела благоустройства МБУ «СиБ» Марат Мальсургенов рассказал о том, какие работы проводятся в осенний период. Так, на площади Молодежи не только закрывают чашу сверху, но и выполняют сложный комплекс работ. Например, на данном фонтане демонтируют насос, так как его нельзя оставлять на зиму. Снимают подсветку, очищают ее специальным раствором, чтобы вновь можно было подключить на следующий год.

«Помимо этого фонтана, по городу закрывается еще девять объектов, все работы будут завершены до 16 октября», — сообщил Марат Мальсургенов.

Сентябрь в этом году выдался достаточно теплый и продлил жителям наслаждение работающими фонтанами. Но когда сейчас начался листопад, нельзя позволять фонтанам работать, так как забиваются фильтры, и струи воды теряют свой напор.

«Весной мы выйдем уже с работающими фонтанами, и они вновь будут радовать наших жителей», — подытожил Мальсургенов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.