В Раменском стартовала Всероссийская спартакиада

Всероссийская спартакиада проходит c 9 по 11 сентября в СК «Борисоглебский» Раменского. В церемонии открытия приняли участие почетные гости. Среди именитых гостей Нина Широкова, руководитель фракции партии «Единая Россия» в совете депутатов Раменского муниципального округа, олимпийский чемпион, депутат Московской областной думы Александр Легков, вице-президент паралимпийского комитета России, президент Всероссийской федерации спорта слепых, паралимпийский чемпион Иван Потехин, вице-президент паралимпийского комитета, президент Всероссийской федерации спорта слепых трехкратная чемпионка паралимпийских игр Ольга Семенова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Побороться за главные награды спартакиады в Раменское приехали около 300 участников из 13 регионов России. Соревнуются по голболу, шашкам, шахматам. В гостинице «Сатурн» — по настольному теннису и пауэрлифтингу. Более подробно остановимся на голболе. По этому виду спорта спартакиада проходит в два этапа. Сделаем акцент на том, что голбол — спорт серьезный, выделяется среди других дисциплин для инвалидов по зрению. К перспективным относят те команды, которые постоянно принимают участие в разных соревнованиях.

В данном турнире сильнейших представляют несколько регионов: Московская и Свердловская области, Республика Адыгея. Участие принимают спортсмены двух возрастных категорий: юноши и девушки от 14 до 17 лет и мужчины и женщины старше 18 лет. Данная спартакиада — физкультурно-массовое мероприятие для людей с нарушением зрения, участники не являются представителями сборных спортивных команд, это люди, ведущие активный и здоровый образ жизни, желающие общаться и быть здоровыми.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.