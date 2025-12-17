В Раменском стартовала серия благотворительных новогодних елок

Первое подобное мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также для семей участников СВО и тех, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию, артисты театра совместно с РАНО «Рука помощи» провели 16 декабря в Раменской средней школе № 19. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Как рассказала в интервью Раменскому радио Начальник ОДД «Будущее» Раменского молодежного центра и руководитель театра «Первопроходцы» Дарья Докукина, традиция проведения праздничных новогодних благотворительных представлений появилась восемь лет назад. Впервые ребята из театра первопроходцы организовали праздник для детей из слабозащищенных в социальном плане семей у себя, в досуговом центре «Будущее».

С каждым годом география и аудитория благотворительных праздников расширялась. Конечно менялся и репертуар новогодних спектаклей.

«В этом году наш театр планирует провести порядка десяти таких представлений на самых разных площадках Раменского округа, — отметила Дарья Докукина.

В празднично украшенном актовом зале школы № 19 дети и их родители стали участниками интерактивного спектакля, рассказывающего о приключениях самых настоящих пиратов южных морей, чудесным образом попавших в зимнюю русскую сказку. Он так и назывался «Пираты под Новый год». Спектакль получился очень интересным и динамичным и понравился не только ребятам, но и взрослым зрителям.

«В сегодняшнем празднике принимают участие не только ученики школы № 19, а детишки со всего Раменского округа, — рассказала руководитель социального направления БАНО «Рука помощи» Анастасия Знаменская.

Перед началом праздничного мероприятия Анастасия Знаменская вручила благодарственные письма от БАНО «Рука помощи» людям и организациям, активно участвующим в благотворительных акциях этого волонтерского движения. В их числе был и молодежный театр «Первопроходцы».

